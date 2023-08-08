Череватый о двойных ударах россиян по Кругляковке и Покровску: это их нацистская практика

Российские войска уже не в первый раз наносят повторные удары по жилым домам в украинских городах. Это уже стало их нацистской практикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Они сознательно знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не впервые. Так же и с Покровском. Это их нацистская устоявшаяся практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо. Для них это не преграда", - сказал Череватый.

По его словам, таким образом, россияне хотят сломить нашу волю к сопротивлению, а также показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем.

"Тем более что приближается годовщина нашей удачной харьковской операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям", - отметил спикер.

Ракетный удар по Покровску

Напомним, вчера российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". По данным местных властей, первый удар был в 19:15, а затем второй в 19:52.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире подчеркнул, что это тактика России. Враг первый удар наносит по гражданским, а второй - по приезжающим на место службам.

В результате обстрела в городе повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

По последним данным, погибших в результате вчерашнего удара по Покровску 7, а раненых 88. Большинство из них гражданские, но также спасатели и военные. В частности, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

Обстрел Кругляковки

Россияне вчера, 7 августа, обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Харьковской области. В результате этого погибли два человека.

Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами.