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Череватый о передаче Украине кассетных боеприпасов: для РФ приходит время расплаты

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Украина, Пятница 14 июля 2023 09:32
Череватый о передаче Украине кассетных боеприпасов: для РФ приходит время расплаты Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия постоянно использует кассетные боеприпасы в войне против Украины. Однако сейчас у ВСУ также есть такие снаряды и "на все приходит время расплаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами. Это для них стала практика. Начиная с войны против Ичкерии, в Сирии, с начала "гибридной войны" 2014 года и затем полномасштабного вторжения в 2022 году", - сказал Череватый.

Он подчеркнул, что армия РФ постоянно использовали кассетные боеприпасы и сейчас это не исключение.

"В первую очередь они бьют ими из таких реактивных систем залпового огня как "Смерч" и "Ураган". Они бьют по нашим позициям и мирным городам кассетными боеприпасами. Поэтому на все приходит время расплаты. Благодаря нашим партнерам и в нас появится возможность адекватно им (оккупантам - ред.) отвечать", - отметил спикер.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно в США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другом вооружении. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Вчера стало известно, что кассетные боеприпасы уже в Украине. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

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