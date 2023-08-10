Череватый о Купянске: россияне используют "мясные штурмы", однако без успеха

Ситуация в Купянске остается сложной, однако контролируемая. Враг использует "мясные штурмы", впрочем, без успеха.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Череватый, россияне пытаются перехватить инициативу наших воинов и прорвать оборону. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил Купянское направление, заслушал командиров и принял решения, которые существенно помогут там организовать оборону. Ситуация остается сложной, однако контролируемой.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, российские оккупанты хотят повторить опыт "вагнеровцев" по использованию "мясных штурмов", однако не имеют положительных результатов.

"Это у них такая уже "реплика" на "Вагнера". Эти роты "шторм Z". Но я думаю, что благодаря нашим силами обороны они повторят тот самый "подвиг Вагнера", - добавил Череватый.

Ситуация на Купянском направлении

Как рассказывала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр, в течение прошлой недели враг пытался вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее, в связи с чем Купянское направление было самым горячим.

По словам Череватого, Вооруженные силы Украины знают о планах российских кафиров и срывают их.