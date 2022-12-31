Череватый: на Донбассе ВСУ "читают" действия врага и заранее отрабатывают контроперации

Офицер отметил, что войска РФ на Лиманском и Купянском направлениях время от времени пытаются вести контрнаступательные действия, в частности в районе Стельмаховки и Червонопоповки, а также на других участках фронта. Однако всегда противник оказывался под плотным огнем украинских реактивных систем и артиллерии, минометов и танков, и нес большие потери, после чего отступал.

Череватый рассказал, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении в Луганской области Росармия потеряла 119 человек убитыми и 150 ранеными, а также 3 танка, БМП, систему залпового огня "Град", и 2 беспилотника.

"На самом деле уже несколько месяцев подряд враг пытается, сосредоточившись на некоторых участках, то есть не проводя большую стратегическую наступательную операцию, а пытаясь на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях незначительными контрнаступательными действиями найти слабое место в нашей обороне, чтобы прорвать. И в зависимости от оперативной удачи или какого-то локального успеха, как они думают в своих сладких мечтах, охватить нашу группировку или прорвать нашу систему обороны", - объяснил спикер.

Таким образом оккупанты намереваются выйти на оперативное пространство и далее хотят стремительными движениями идти в направлении Славянска и Краматорска, захватывая новые территории.

"Однако все эти действия "читаются" нашим командованием, и, как правило, заранее прорабатывается контроперации на тех направлениях, где они действуют. Пристреляны все участки местности, откуда они, как правило, ведут свои наступательные действия. И наши воины своей слаженностью, обученностью, мужеством ежесуточно дают им отпор", - подчеркивает Череватый.

Спикер добавил, что трудности сейчас добавляет погодные условия и сложная видимость, а также то, что эти массовые ежедневные атаки противника истощают личный состав, заставляя бойцов ВСУ быть более сосредоточенными.