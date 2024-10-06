Чемпионки Украины стартовали в Европейском кубке с двух разгромов

Гандбол, Европейский кубок, 2-й раунд квалификации

"Азерйол" – "Галичанка" – 22:36

"Галичанка" – "Азерйол" – 32:16

По договоренности команд оба матча состоялись в Баку – 5 и 6 октября. В первом львовянки во всех смыслах играли в гостях, во втором – номинально принимали соперниц, как хозяйки.

Все фактически решилось в стартовой игре, в которой "Галичанка" обеспечила очень комфортное преимущество в 14 мячей. Самой результативной в составе победительниц стала Милана Шукаль, которая 9 раз поражала ворота соперниц. По шесть точных бросков совершили Анастасия Ткач и Екатерина Козак.

Повторная игра превратилась в формальност, однако в ней украинки достигли еще большего преимущества – в 16 мячей. Почти треть голов команды записала на личный счет Ванесса Лакатош (10). Ткач на этот раз отличилась 7-ю точными "выстрелами", Шукаль – 6-ю.

Таким образом, "Галичанка" пробилась в третий раунд отбора, где поборется за право выступить в 1/8 финала основной сетки.

"Галичанка": что известно

Львовская команда в этом году стала 10-кратным чемпионом Украины по гандболу среди женщин. Причем все эти звания были завоеваны подряд. К слову, это не рекорд: наибольшее количество чемпионских титулов имеет уже не существующий более 10-ти лет запорожский "Мотор" (14).

Лучший результат "Галичанки" в Европейском кубке – выход в полуфинал в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2021/22. В последний раз команда выступала в этом соревновании в сезоне 2022/23. Тогда львовянки проиграли в третьем раунде квалификации будущим чемпионкам из турецкой "Анталии Коньяалты".