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Центровой сборной Украины ярко начал сезон в Японии

Япония, Воскресенье 06 октября 2024 13:54
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Центровой сборной Украины ярко начал сезон в Японии Фото: Владимир Герун (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Владимир Герун дебютировал за "Осаку Эвесса" в первенстве Японии по баскетболу. Его команда дважды выиграла на старте турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

"Осака" в гостях дважды победила новичка элитного дивизиона - "Сигу Лейкс" (88:73 и 86:79). На счету украинского легионера дабл-даблы в обоих матчах.

В первом поединке, который прошел 5 октября, Герун провел на площадке 24 минуты, набрал 10 очков и сделал 12 подборов. Во втором, на следующий день, за 26 минут отличился 10 очками и 11 раз забирал мячи под щитами.

30-летний баскетболист проводит второй сезон в Японской лиге. В прошлом году он выступал за "Сендай 89", в составе которого стал вторым лучшим игроком по подборам в чемпионате. В среднем украинец делал 12 подборов, набирал 11,9 очка и имел 2,4 ассиста в 60 матчах.

Кто такой Владимир Герун

Воспитанник БК "Днепр". В юном возрасте выступал в США за студенческие команды. В 2015 году вернулся в Европу.

Львиную часть карьеры провел в Испании, где защищал цвета "Хетафе", "Льейды", "Клавихо", "Барселоны II", "Рио Бреган", "Уникахи" и "Реал Бетиса". Также играл в Турции за "Бююкчекмедже". С сезона 2023/24 выступает в первенстве Японии.

К слову, "Черкасские Мавпы" и "Днепр" уверенными победами начали сезон украинской Суперлиги.

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