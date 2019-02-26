У чемпіонаті Італії відсторонили від роботи арбітра за спірний пенальті

Він також не буде працювати на матчах "Інтера" в частині сезону, що залишилась

Главный арбитр матча 25 тура итальянской Серии А "Фиорентина" - "Интер" (3:3) Розарио Абиссо получил наказание за свою работу. Об этом сообщает Football Italia.

На 96 минуте встречи при счете 2:3 арбитр усмотрел игрой рукой со стороны защитника "нерадзурри" Данило Д'Амброзио и назначил пенальти. Однако перед тем как принять окончательное решение, судья воспользовался видеоповтором, потратив около 5 минут на изучение момента, после чего все же указал на точку.

Благодаря решению рефери и реализованному Жорданом Веретой пенальти на 11 добавленной минуте, "фиалки" спаслись от поражения, завершив матч вничью.

В итоге Абиссо отстранен от работы до 24 марта 2019 года и пропустит три следующих тура Серии А. Более того, арбитр больше не будет обслуживать матчи "Интера" в нынешнем сезоне.

"Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками. "Фиорентина" идет на девятом месте, у команды 36 баллов.

Напомним, в чемпионате Италии хотят продлить зимнее трансферное окно.