У чемпіонаті Італії хочуть продовжити зимове трансферне вікно

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За відповідну пропозицію проголосували клуби Серії А

Зимове трансферне вікно в чемпіонаті Італії може бути збільшено. Як повідомляє La Gazzetta Dello Sport, італійські клуби проголосували за те, щоб продовжити трансферне вікно на два тижні.

Спочатку закриття трансферного вікна в Італії планувалося 18 січня, за кілька днів до відновлення чемпіонату. Однак на чергових зборах, клуби змінили попереднє рішення і проголосували за закриття зимового трансферного вікна 31 січня, як в більшості ліг Європи. Тепер прохання клубів серії А повинна розглянути ФІФА для остаточного схвалення.

Відкривається трансферне вікно в Італії, як і в інших країнах, 1 січня.

Крім того, Луїджі Де Серво був обраний новим адміністратором Серії А.

La Lega Serie A dà il benvenuto a Luigi De Siervo, nuovo Amministratore Delegato.

Buon Lavoro! pic.twitter.com/vw4WlJ4bGW — Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2018

Наразі лідером Серії А є "Ювентус", у якого 46 очок після зіграних 16 турів. Найближчий переслідувач туринців "Наполі" відстає на 8 очок.

Нагадаємо, президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін висловився в підтримку ідеї скорочення літнього трансферного вікна.