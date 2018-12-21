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У чемпіонаті Італії хочуть продовжити зимове трансферне вікно

Новини » Спорт    21.12.2018 - 17:32
У чемпіонаті Італії хочуть продовжити зимове трансферне вікно
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/SerieA)

За відповідну пропозицію проголосували клуби Серії А

Зимове трансферне вікно в чемпіонаті Італії може бути збільшено. Як повідомляє La Gazzetta Dello Sport, італійські клуби проголосували за те, щоб продовжити трансферне вікно на два тижні.

Спочатку закриття трансферного вікна в Італії планувалося 18 січня, за кілька днів до відновлення чемпіонату. Однак на чергових зборах, клуби змінили попереднє рішення і проголосували за закриття зимового трансферного вікна 31 січня, як в більшості ліг Європи. Тепер прохання клубів серії А повинна розглянути ФІФА для остаточного схвалення.

Відкривається трансферне вікно в Італії, як і в інших країнах, 1 січня.

Крім того, Луїджі Де Серво був обраний новим адміністратором Серії А.

Наразі лідером Серії А є "Ювентус", у якого 46 очок після зіграних 16 турів. Найближчий переслідувач туринців "Наполі" відстає на 8 очок.

Нагадаємо, президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін висловився в підтримку ідеї скорочення літнього трансферного вікна.

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