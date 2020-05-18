У чемпіонаті Іспанії намітили дату відновлення сезону

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав можливу дату рестарту вищого дивізіону чемпіонату Іспанії. Футбольний сезон орієнтовно відновиться з 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Goal.

"Остаточно терміни будуть визначені представниками охорони здоров'я. Я хочу, щоб це було якомога швидше. Ми працюємо над відновленням з 12 червня", - сказав Тебас.

Клуби Ла Ліги минулого тижня відновили індивідуальні тренування, при цьому вже з 18 травня команди зможуть також почати працювати в обмежених групах.

"Гравці повинні бути зосереджені. Кожен новий етап дозволяє нам бути з великою кількістю людей, повинні проявляти обережність. З нашими заходами безпеки практично неможливо заразитися на тренуваннях", - додав президент Ла Ліги.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії з футболу призупинили в березні. На момент паузи команди зіграли 27 турів. Турнірну таблицю очолює каталонська "Барселона", слідом за двох очковим відставанням йде мадридський "Реал".

Нагадаємо, німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновила футбольний сезон.