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У чемпіонаті Англії встановлено рекорд за кількістю лідерів за сезон

Автор: Вера Олейник

В англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) встановлений унікальний рекорд. Вперше в історії відразу дев'ять команд чемпіонату очолювали турнірну таблицю протягом сезону.

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Про це повідомляється в Twitter ліги.

Напередодні "Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Вест Бромвіч Альбіон" у матчі 20 туру з рахунком 5:0 і очолив турнірну таблицю чемпіонату Англії. До цього на різних етапах сезону також лідирували "Арсенал", "Евертон", "Лестер", "Ліверпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхем Хотспур", "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

На другому місці на цей момент знаходиться "МанЮ", а замикає трійку "Лестер".

Зазначимо, що минулий розіграш АПЛ був менш інтригуючим – відрив "Ліверпуля" від "Ман Сіті" склав 17 очок. "Мерсісайдці" стали чемпіонами Англії вперше за 30 років.

Нагадаємо, раніше "Ліверпуль" перервав домашню серію без поразок в АПЛ. Безпрограшна домашня серія команди Юргена Клоппа склала 68 матчів. Рекорд належить лондонському "Челсі" - 86 зустрічей.

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