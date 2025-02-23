Чемпионат мира по биатлону-2025. Норвежский пьедестал, общий триумф Франции и печальный финиш украинцев

Чемпионат мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде завершился мужским масстартом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Как и в аналогичной женской гонке к масстарту у мужчин допустили 30 биатлонистов: 15 лучших в зачете Кубка мира, и столько же - по итогам выступлений в Ленцерхайде.
От Украины такое право получили двое - Дмитрий Пидручный через Кубок мира и Виталий Мандзин - по итогам личных стартов на ЧМ.
Начали гонку наши неплохо, пройдя первый огневой рубеж без промахов. А вот на втором начались проблемы. Особенно у Пидручного, который не смог закрыть четыре мишени из пяти. Фактически для него это означало выход из борьбы. Так оно и произошло. Поскольку чрезвычайными скоростными качествами наш ветеран не отличается, даже идеальные результаты на двух последних стрельбах не сумели спасти украинца. До финиша Пидручный добрался последним. От победителя он отстал на 5 минут и 43 секунды.
Не далеко убежал и Мандзин. Он допустил еще две ошибки и завершил соревнования на 27-й позиции.
Весь пьедестал в масстарте забрали норвежцы. Первым финишировал Эндре Стремсгейм, за ним - Штурла Легрейд и Йоханнес Бё.
Эта победа стала четвертой для сборной Норвегии в Ленцергайде. Имея также три серебряные и две бронзовые награды, скандинавы в общем командном зачете стали вторыми. А ттриумфовали на ЧМ-2025 французские биатлонисты - у них шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
Медальный зачет чемпионата мира 2025 по биатлону:
Лучшим результатом представителя сборной Украины на форуме стало пятое место Юлии Джимы в женской индивидуальной гонке. Таким образом, третий ЧМ подряд наши биатлонисты завершают без наград. Это - худшая серия для нашей команды. В целом же Украина в седьмой раз завершила ЧМ без медалей. Ранее такое случалось в 1993, 1995, 2005, 2009, 2023 и 2024 годах.
Последняя наша медаль датирована 2021 годом, когда в словенской Поклюке "бронзу" в эстафете завоевала женская сборная.
Ранее президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов.