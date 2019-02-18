Названо склад жіночої збірної України на стартову гонку чемпіонату Європи

Фото: Андрій Прокунін (biathlon.com.ua)

Прокунін планує задіяти Бех на останньому етапі Кубка світу

Головний тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін заявив, що у стартовій гонці на чемпіонаті Європи візьмуть участь шість українських біатлоністок. Наставника цитує biathlon.com.ua.

З його слів, в індивідуальній гонці виступлять Валя і Віта Семеренко, Настя Меркушина, Ольга Абрамова, Юлія Журавок та Надія Бєлкіна.

"Щодо естафет будемо вже вирішувати, виходячи зі стану дівчат безпосередньо на чемпіонаті Європи", - сказав він.

Тренер має намір виставити на етап Кубка світу в норвезькому Холменколлені максимальне число учасниць, в тому числі задіявши отримала квоту ЮЧМ Катерину Бех.

"Якщо все вдасться, то тоді в Холменколлені ми виставимо максимальну кількість учасниць - вісім. П'ять за стандартною квотою Кубка світу, Белкину і Журавок - як топ-10 загального заліку Кубка IBU, і Катя Бех - по персональної квотою ЮЧМ", - додав Прокунін .

Європейська першість в Раубічах (Білорусь) пройде з 20 по 24 лютого, квота української команди становить 6 спортсменів.

Нагадаємо, раніше біатлоністка Катерина Бех прокоментувала можливість виступу за збірну України на останньому етапі Кубка світу.