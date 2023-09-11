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Чемпион Украины подписал вратаря за считанные дни до хоккейного сезона

Киев, Понедельник 11 сентября 2023 15:00
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Чемпион Украины подписал вратаря за считанные дни до хоккейного сезона Фото: Андрей Бесхлебный в лагере сборной Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер Андрей Бесхлебный вернулся в киевский "Сокол" после более чем десятилетней разлуки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

34-летний страж ворот вернулся в родную команду. В рядах столичного гранда дебютировал на профессиональном уровне в 2007 году.

Бесхлебный призван создать конкуренцию во вратарском звене "соколят". Предыдущий сезон ветеран отыграл за "Киев" (18 матчей). Ранее выступал за "Донбасс", львовских "Львов", белоцерковский "Белый Барс", киевские "Дженералз", криворожский "Кривбасс".

Основным вратарем "Сокола" в сезоне 2023/24, вероятнее всего, станет Богдан Дьяченко. В свою очередь Бесхлебый будет его дублером. На тренировочных сборах в Польше киевляне также просматривали эстонца Конрада Мельдера.

Новый сезон "Сокол" начнет 13 сентября. На групповом этапе Кубка Украины столичный гранд встретится с херсонским "Днепром". 15 сентября киевляне сыграют против соседей из "Тризуба".

К слову, отечественный тренер Витер переманил 6 украинцев в литовский "Каунас".

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