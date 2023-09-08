ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Третий киевский клуб пополнил хоккейный чемпионат Украины

Киев, Пятница 08 сентября 2023 09:57
UA EN RU
Третий киевский клуб пополнил хоккейный чемпионат Украины Фото: "Киев" стал кадровым фундаментом "Тризуба" (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Тризуб" стал шестым участником грядущего хоккейного сезона в элитном дивизионе и Кубке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ.

Новый киевский коллектив присоединился к элите отечественного первенства, где также будут соревноваться столичные "Сокол" и "Кэпиталз". "Тризуб" связан с одноименным брендом спортивной одежды, а генеральным менеджером команды стал Евгений Зик.

"Хоккейный клуб "Тризуб" – это не проект-однодневка. У нас уже есть спонсорские соглашения с отдельными партнерами на пять-десять лет. Эти люди восприняли бы создание команды-однодневки как шутку", – заверил функционер.

Главным тренером киевлян стал бывший хоккеист сборной Украины Олег Тимченко. Раньше он работал с молодежью в херсонском "Днепре". Ряды "Тризуба" пополнили ряд игроков прошлогоднего состава "Киева" – вратарь Вязовов, защитник Васильев, нападающие Бега, Швачка и Евгений Тимченко.

Дебютный сезон "Тризуб" начнет с Кубка Украины. Жребий отправил киевлян в группу A турнира, где соперниками будут столичный "Сокол" и "Днепр". Победитель сойдется с лучшей командой группы B в финале соревнований.

Ранее Совет ФХУ очертил контуры сезона 2023/24 во всех возрастных категориях. В частности, 13 сентября начнется Кубок Украины. Старт же регулярного первенства в хоккейной элите запланирован на 27 сентября.

Третий киевский клуб пополнил хоккейный чемпионат Украины

К слову, отечественный тренер Витер переманил 6 украинцев в литовский "Каунас".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины хоккей
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит