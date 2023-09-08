Третий киевский клуб пополнил хоккейный чемпионат Украины

Столичный "Тризуб" стал шестым участником грядущего хоккейного сезона в элитном дивизионе и Кубке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ .

Новый киевский коллектив присоединился к элите отечественного первенства, где также будут соревноваться столичные "Сокол" и "Кэпиталз". "Тризуб" связан с одноименным брендом спортивной одежды, а генеральным менеджером команды стал Евгений Зик.

"Хоккейный клуб "Тризуб" – это не проект-однодневка. У нас уже есть спонсорские соглашения с отдельными партнерами на пять-десять лет. Эти люди восприняли бы создание команды-однодневки как шутку", – заверил функционер.

Главным тренером киевлян стал бывший хоккеист сборной Украины Олег Тимченко. Раньше он работал с молодежью в херсонском "Днепре". Ряды "Тризуба" пополнили ряд игроков прошлогоднего состава "Киева" – вратарь Вязовов, защитник Васильев, нападающие Бега, Швачка и Евгений Тимченко.

Дебютный сезон "Тризуб" начнет с Кубка Украины. Жребий отправил киевлян в группу A турнира, где соперниками будут столичный "Сокол" и "Днепр". Победитель сойдется с лучшей командой группы B в финале соревнований.

Ранее Совет ФХУ очертил контуры сезона 2023/24 во всех возрастных категориях. В частности, 13 сентября начнется Кубок Украины. Старт же регулярного первенства в хоккейной элите запланирован на 27 сентября.