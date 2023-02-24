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Ребров подпишет контракт со сборной Украины при отборе к Евро-2024: известны сроки

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 21:31
Ребров подпишет контракт со сборной Украины при отборе к Евро-2024: известны сроки Фото: Сергей Ребров вскоре возглавит сборную Украины (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о старте сотрудничества с главным тренером эмиратского "Аль-Айна" Сергеем Ребровым. Во главе национальной команды Украины он может оказаться через полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Украинский специалист будет работать на родине с лета. 48-летний тренер подпишет контракт с УАФ на полтора года.

Ребров завершит со сборной Украины квалификацию к чемпионату Европы-2024 и будет тренировать команду в цикле к ЧМ-2026. Соглашение тренера с ассоциацией будет предусматривать опцию пролонгации еще на 2 года. Общая продолжительность контракта может составить 7 лет при удовлетворительных результатах "сине-желтых" и выстроенной действенной пирамиды сборных.

Сборная Украины осталась без тренера 1 января. УАФ не продлила контракт с Петраковым, но до сих пор не представила нового наставника национальной команды. В конце марта "сине-желтые" стартуют в отборе к Евро-2024.

Скорее всего, действиями сборной Украины в матче против Англии будет руководить Руслан Ротань. Молодой специалист работает главным тренером молодежной сборной и "Александрии". В годы игровой карьеры Ротань сыграл 100 матчей в футболке национальной команды (8 голов).

К слову, Украина поднялась вверх на две позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

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Сборная Украины Сергей Ребров
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