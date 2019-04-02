Чемпіон світу з біатлону визнаний кращим спортсменом березня в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом першого весняного місяця. Про це повідомляє прес-служба НОК.

Визнання Олімпійського комітету спортсмен отримав завдяки досягненню на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. В гонці переслідування Дмитро вперше в історії України здобув золоту медаль світової першості серед чоловіків.

Відзначимо, для Дмитра це перше визнання НОК.

Крім того, старшого тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру названо найкращим тренером березня.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону збільшила квоту на наступний сезон.