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Чемпион Евро-2016 обновил рекорд, Холанд нацелился на Шевченко: новые победы Лиги чемпионов

Фото: Ветеран №1 Лиги чемпионов Пепе (facebook.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорцив

Забивной форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и опытный защитник португальского "Порту" Пепе покорили новые вершины в истории Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squawka.

Нападающий "горожан" оформил дубль в выездном противостоянии со швейцарским "Янг Бойз". Эти голы позволили норвежцу подняться в топ-20 бомбардиров турнира всех времен только в 23 года.

Холанд обошел трехкратного триумфатора Кубка чемпионов Ференца Пушкаша. У легендарного венгра 36 мячей в главном еврокубке. Зато у голеадора "Манчестер Сити" уже 37 голов. Следующие ориентиры скандинава – Серхио Агуэро (41 мяч), Алессандро Дель Пьеро (42) и Килиан Мбаппе (43).

Чтобы подняться в топ-10 бомбардиров, Холанд должен догнать Андрея Шевченко. За годы выступлений в киевском "Динамо", "Милане" и лондонском "Челси" украинец оформил 48 голов в Лиге чемпионов. Абсолютный рекордсмен турнира – Криштиану Роналду (140 мячей).

Тем временем ветеран "Порту" стал старейшим полевым исполнителем в истории соревнований. Пепе вышел в старте "драконов" и отыграл все 90 минут против "Антверпена". Вечером поединка португальцу исполнился 40 лет, 241 день. Чемпион Европы-2016 опередил легенду "Милана" Алессандро Костакурту (40 лет, 211 дней).

Тем не менее, старейшими футболистами в истории Лиги чемпионов остаются вратари. В топ-5 гвардейцев попали итальянцы Марк Баллотта (43 года, 252 дня) и Джанлуиджи Буффон, украинец Александр Шовковский, австралиец Марк Шварцер и шотландец Аллан Макгрегор. Опередить последнего Пепе сможет в 6-м туре, если выйдет против донецкого "Шахтера" (13 декабря).

К слову, накануне "Шахтер" потерпел поражение от "Барселоны" в дебюте Пушича.

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