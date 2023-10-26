Чемпион Евро-2016 обновил рекорд, Холанд нацелился на Шевченко: новые победы Лиги чемпионов

Нападающий "горожан" оформил дубль в выездном противостоянии со швейцарским "Янг Бойз". Эти голы позволили норвежцу подняться в топ-20 бомбардиров турнира всех времен только в 23 года.

Холанд обошел трехкратного триумфатора Кубка чемпионов Ференца Пушкаша. У легендарного венгра 36 мячей в главном еврокубке. Зато у голеадора "Манчестер Сити" уже 37 голов. Следующие ориентиры скандинава – Серхио Агуэро (41 мяч), Алессандро Дель Пьеро (42) и Килиан Мбаппе (43).

Чтобы подняться в топ-10 бомбардиров, Холанд должен догнать Андрея Шевченко. За годы выступлений в киевском "Динамо", "Милане" и лондонском "Челси" украинец оформил 48 голов в Лиге чемпионов. Абсолютный рекордсмен турнира – Криштиану Роналду (140 мячей).

Тем временем ветеран "Порту" стал старейшим полевым исполнителем в истории соревнований. Пепе вышел в старте "драконов" и отыграл все 90 минут против "Антверпена". Вечером поединка португальцу исполнился 40 лет, 241 день. Чемпион Европы-2016 опередил легенду "Милана" Алессандро Костакурту (40 лет, 211 дней).

Тем не менее, старейшими футболистами в истории Лиги чемпионов остаются вратари. В топ-5 гвардейцев попали итальянцы Марк Баллотта (43 года, 252 дня) и Джанлуиджи Буффон, украинец Александр Шовковский, австралиец Марк Шварцер и шотландец Аллан Макгрегор. Опередить последнего Пепе сможет в 6-м туре, если выйдет против донецкого "Шахтера" (13 декабря).