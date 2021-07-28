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Вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

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Середа 28 липня 2021 11:03
Вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 28 держав. Україні вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Станом на зараз, вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецендентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна очікує участі у саміті ключових міжнародних партнерів.

"Цей результат підтверджує, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму", - переконаний міністр.

Кулеба додав, що саміт не буде одноразовою подією. Буде проводитися регулярна робота на різних рівнях.

Раніше в Офісі президента повідомили, хто найімовірніше виступатиме представником Сполучених Штатів Америки під час саміту Кримської платформи.

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