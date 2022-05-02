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"Чим Росії загрожували ці діти?": Зеленський відреагував на удар по Одесі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий воєнний злочин Росії, яка завдала ракетного удару по Одесі. Жертвами обстрілу стали неповнолітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський вражений невибірковістю ударів РФ. За даними президента, об'єкти та жертви обстрілу Одеси не мають жодного стосунку до військових цілей.

"Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика, поранили дівчинку. У неї осколкові поранення. Для чого це? Чим російській державі загрожували ці діти і цей гуртожиток? Ось так вони воюють, от і все", – заявив Зеленський.

До слова, президент Зеленський чекатиме на від'їзд посла Ізраїлю з Москви після заяв Лаврова.

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