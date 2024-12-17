В "Челси" сделали заявление о положительном допинг-тесте Мудрика: что известно
Лондонский "Челси" подтвердил положительный допинг-тест Михаила Мудрика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.
Согласно официальному заявлению, украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ".
"И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что других комментариев от "Челси" пока не будет.
Между тем, по данным "ТаТоТаке", существует большая вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Мудрика, является милдронат (мельдоний). Он запрещен WADA с 2016 года.
Считается, что в случае его применения организм лучше выдерживает нагрузки, экономно использует кислород и быстро восстанавливает энергетические резервы. Среди украинцев положительный допинг-тест на милдронат за последние годы сдавали в частности гимнаст Олег Верняев и биатлонистка Ольга Абрамова.
Ранее сообщили, что Мудрику грозит длительная дисквалификация из-за проваленного допинг-теста.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.