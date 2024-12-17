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В "Челси" сделали заявление о положительном допинг-тесте Мудрика: что известно

Лондон, Вторник 17 декабря 2024 12:36
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В "Челси" сделали заявление о положительном допинг-тесте Мудрика: что известно Фото: Михаил Мудрик (x.com/chelseafc)
Автор: Андрей Костенко

Лондонский "Челси" подтвердил положительный допинг-тест Михаила Мудрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Согласно официальному заявлению, украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ".

"И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что других комментариев от "Челси" пока не будет.

Между тем, по данным "ТаТоТаке", существует большая вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Мудрика, является милдронат (мельдоний). Он запрещен WADA с 2016 года.

Считается, что в случае его применения организм лучше выдерживает нагрузки, экономно использует кислород и быстро восстанавливает энергетические резервы. Среди украинцев положительный допинг-тест на милдронат за последние годы сдавали в частности гимнаст Олег Верняев и биатлонистка Ольга Абрамова.

Ранее сообщили, что Мудрику грозит длительная дисквалификация из-за проваленного допинг-теста.

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