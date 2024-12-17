У "Челсі" зробили заяву про позитивний допінг-тест Мудрика: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клубу .

Відповідно до офіційної заяви, українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин".

"І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату", – говориться в повідомленні.

Також підкреслюється, що інших коментарів від "Челсі" наразі не буде.

Тим часом, за даними "ТаТоТаке", існує велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Мудрика, є мiлдронат (мельдоній). Він заборонений WADA з 2016 року.

Вважається, що в разі його застосування організм краще витримує навантаження, економно використовуває кисень і швидко відновлює енергетичні резерви. Серед українців позитивний допінг-тест на мілдронат за останні роки здавали зокрема гімнаст Олег Верняєв та біатлоністка Ольга Абрамова.