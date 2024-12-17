У "Челсі" зробили заяву про позитивний допінг-тест Мудрика: що відомо
Лондонський "Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Михайла Мудрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клубу.
Відповідно до офіційної заяви, українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин".
"І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату", – говориться в повідомленні.
Також підкреслюється, що інших коментарів від "Челсі" наразі не буде.
Тим часом, за даними "ТаТоТаке", існує велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Мудрика, є мiлдронат (мельдоній). Він заборонений WADA з 2016 року.
Вважається, що в разі його застосування організм краще витримує навантаження, економно використовуває кисень і швидко відновлює енергетичні резерви. Серед українців позитивний допінг-тест на мілдронат за останні роки здавали зокрема гімнаст Олег Верняєв та біатлоністка Ольга Абрамова.
Раніше повідомили, що Мудрику загрожує тривала дискваліфікація через провалений допінг-тест.
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