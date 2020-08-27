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У "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу

Автор: Вера Олейник

Четверо гравців основи відправлені на карантин

У лондонському футбольному клубі "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу. Відразу чотири футболісти основної команди відправлені на карантин.

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Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, на самоізоляції перебувають форвард Теммі Абрахам, півзахисники Мейсон Маунт і Крістіан Пулішіч, а також захисник Фікайо Томорі. Всі четверо проводили відпустку на грецькому острові Міконос.

Після відпустки ніхто з них не прибув на тренувальну базу - клуб хоче звести до мінімуму ризик будь-якого потенційного зараження.

У клубі не коментують інформацію про можливих позитивних тестах футболістів, проте відомо, що в клубі є кілька випадків зараження COVID-19.

Перший матч в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги "Челсі" проведе 14 вересня проти "Брайтона".

Нагадаємо, футболіст "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі був затриманий поліцією після порушення режиму самоізоляції. Гравець збірної Англії ще в березні, на початку пандемії перехворів коронавірусом.

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