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В "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса

Автор: Вера Олейник

Четверо игроков основы отправлены на карантин

В лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу четыре футболиста основной команды отправлены на карантин.

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Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на самоизоляции находятся форвард Тэмми Абрахам, полузащитники Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также защитник Фикайо Томори. Все четверо проводили отпуск на греческом острове Миконос.

После отпуска никто из них не прибыл на тренировочную базу - клуб хочет свести к минимуму риск любого потенциального заражения.

В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в клубе есть несколько случаев заражения COVID-19.

Первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги "Челси" проведет 14 сентября против "Брайтона".

Напомним, футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией после нарушения режима самоизоляции. Игрок сборной Англии еще в марте, в начале пандемии переболел коронавируса.

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