"Челсі" впевнено переграло "Реал". Фінал Ліги чемпіонів буде англійським

"Реалу" після результативної нічиї в Мадриді потрібно було забивати у ворота "Челсі" мінімум один гол. А ось "синіх" влаштовувала і нульова нічия.

Однак з початку матчу саме гравці "Челсі" були трохи гостріше в атаці і навіть забили на 18-й хвилині. Але Вернер, який завершував атаку, опинився в офсайді. У мадридського клубу не зовсім виходило увійти в штрафну, тому доводилося бити здалеку. Один з таких ударів від Бензема мало не досяг мети, але врятував свою команду Менді. "Челсі" на такий випад "Реала" відповіло голом. Канте протягнув м'яч до штрафного майданчика, відпасував на Хавертца, який перекинув Куртуа. М'яч, здавалося, пролетить вище воріт, але влучив у поперечину, а на добивання зіграв Вернер - 1:0.

На 36-й хвилині "Реал" таки зміг підібратися ближче до воріт "Челсі" і мав реальний шанс зрівняти рахунок. Бензема в затяжному стрибку пробивав головою під поперечину, але знову на відмінно зіграв Менде, перевівши м'яч на кутовий.

У другій половині "аристократи" обороти збільшили, і вже на 47-й хвилині ще раз в каркас воріт влучив Хавертц. Крім цього за перші 20 хвилин другого тайму гравці "Челсі" могли забивати ще тричі - свої шанси упустили Маунт, Хавертц і Канте.

Але все ж лондонці під кінець матчу другий гол у ворота Куртуа забили. Канте перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика "Реала", відпасував на Пулішича, а той викотив Маунту на порожні ворота - 2:0.