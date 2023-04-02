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"Челси" Мудрика второй раз в сезоне уволил главного тренера

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Лондон, Воскресенье 02 апреля 2023 23:21
"Челси" Мудрика второй раз в сезоне уволил главного тренера Фото: Михаил Мудрик получит нового тренера (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Терпение руководства лондонского "Челси" лопнуло после домашнего поражения в 29-м туре английской Премьер-лиги против бирмингемской "Астон Виллы". Грэм Поттер уволен с должности наставника команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист стал безработным. В должности коуча "синих" он продержался всего 8 месяцев.

Поттер попрощался с командой из-за невнятных результатов на "Стэмфорд Бридж". Во главе лондонцев он провел 31 матч, в которых его подопечные одержали лишь 12 побед и 11 раз потерпели поражение. "Челси" в чемпионате Англии набрал 38 очков и отстает от зоны Лиги чемпионов на 12 пунктов.

Тем не менее, Поттер вывел "синих" в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там лондонцы будут противостоять мадридскому "Реалу". Матчи запланированы на 12 апреля и 18 апреля. Пока "Челси" временно будет тренировать Бруно Сальтор – бывший ассистент англичанина. Начинали сезон лондонцы под руководством Томаса Тухеля.

Тренерская карьера Поттера началась в 2011 году. Тогда он возглавил шведский "Эстерсунд". Скромный клуб англичанин сумел вывести с 4-го по силе дивизиона в элиту Швеции и 1/16 финала Лиги Европы 2017/18. В коллекции наград Поттера два звания Тренера года в Швеции (2016, 2017).

К слову, ранее "Тоттенхэм" договорился с Конте о разрыве контракта по соглашению сторон.

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