"Челсі" розглядає кандидатуру Зідана на посаду головного тренера

Переговори розпочалися на поточному тижні

Французский специалист Зинедин Зидан вошел в число претендентов на пост главного тренера лондонского "Челси". Об этом сообщает The Sun.

Руководство клуба считает, что экс-наставник "Реала" способен укрепить позиции клуба в первой четверке команд в чемпионате Англии.

По информации источника издания, переговоры между представителями Зидана и "Челси" начались на текущей неделе. На данный момент 46-летний специалист, который находится без работы, рассматривает вариант продолжения тренерской карьеры в английской Премьер-лиге.

Напомним, руководство лондонского клуба начало рассматривать отставку нынешнего тренера команды Маурицио Сарри после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в домашнем чемпионате (0:6).

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что другим претендентом на пост является нынешний ассистент Сарри, а в прошлом легенда клуба Джанфранко Дзола. Предполагается, что он будет руководить командой до конца сезона, пока клуб будет искать кандидата на постоянную должность.

Сарри возглавляет команду с лета 2018 года. "Челси" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера таблицы "Манчестер Сити" на 15 очков.

Зидан оставил пост главного тренера "Реала" по окончании сезона-2017/18, завоевав с командой три подряд победы в Лиге чемпионов.