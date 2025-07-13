"Челси" - ПСЖ: где и когда смотреть финал Клубного чемпионата мира-2025

Победы на КЧМ

Финал турнира станет завершением насыщенной сетки матчей, в которой оба клуба одержали по несколько уверенных побед.

ПСЖ в полуфинале сенсационно разгромил действующего победителя клубного Мундиаля - мадридский "Реал" со счетом 4:0.

Зато "Челси" уверенно прошел бразильский "Флуминенсе" - 2:0, благодаря дублю Жоао Педро. Перед этим команда Маурисио Почеттино обыграла "Бенфику", "Палмейрас" и показала стабильную игру на протяжении всего турнира.

Это первый выход "ПСЖ" в финал Клубного чемпионата мира. Для "Челси" это уже третье участие в решающем матче - команда побеждала в 2021-м и уступала в финале 2012-го.

Сложности турнира

Оба клуба выражали обеспокоенность относительно высокой температуры в США. В частности, наставники команд отмечали сложности игры при температуре выше +30°C.

"Из-за погоды мы не можем даже полноценной тренировки провести. Приходится экономить энергию на матче. Это очень трудно - тренироваться и играть при такой температуре воздуха", - рассказал Энцо Мареска рассказал для ESPN.

Статистика противостояния

История личных встреч между "Челси" и "ПСЖ" насчитывает 8 матчей. Три победы имеет команда из Парижа, две - "Челси", еще три поединка завершились вничью.

Последний двухматчевый поединок между этими командами состоялся в Лиге чемпионов-2016. Тогда "ПСЖ" одержал две победы с одинаковым счетом - 2:1.

Где и когда смотреть финал

Финал Клубного чемпионата мира 2025 между "Челси" и "ПСЖ" состоится в воскресенье, 13 июля, на стадионе "МетЛайф" в Ист-Резерфорде, США. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна: