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"Челси" продал звездного защитника на Ближний Восток за полцены

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Эр-Рияд, Понедельник 26 июня 2023 10:51
"Челси" продал звездного защитника на Ближний Восток за полцены Фото: Калиду Кулибали надел футболку "Аль-Хиляля" (facebook.com/AlhilalFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" продолжило кадровую чистку. Из команды ушел опытный центрбек Калиду Кулибали, отныне выступающий за аравийский "Аль-Хиляль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

32-летний защитник покинул "Стэмфорд Бридж" всего после года выступлений в чемпионате Англии. Прошлым летом "синие" выложили за сенегальца 38 млн евро.

Кулибали подписал 3-летний контракт с "Аль-Хилялем". За ветерана "Челси" получил на 15 млн в евровалюте меньше, чем заплатил "Наполи" в прошлом году – всего 23 миллиона. Для аравийского гранда сенегальский центрбек стал вторым подписанием из АПЛ после хавбека сборной Португалии Рубена Невеша (55 млн).

Для "Челси" же Кулибали стал пятым исполнителем, покинувшим лондонский коллектив в летнее трансферное окно. Ранее "синие" отказались от арендованных Закарии и Фелиша, а также отпустили свободными агентами полузащитников Канте и Бакайоко. Единственное приобретение – нападающий РБ "Лейпциг" Кристофер Нкунку.

Что известно о Профессиональной лиге Саудовской Аравии

В этом году аравийские клубы нацелились подписывать звезды первой величины. 1 января контракт с "Аль-Насром" подписал пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Летом в чемпионат прибыли чемпион мира-2018 Н'Голо Канте, лидер "Вулверхэмптона" Рубен Невеш и капитан мадридского "Реала" Карим Бензема. "Аль-Хиляль" также пытался переманить аргентинца Лионеля Месси. Впрочем, семикратный обладатель "Золотого мяча" выбрал американский "Интер Майами".

С аравийскими грандами слухи связывают других европейских именитых футболистов. "Аль-Наср" ведет переговоры о покупке хавбека Брозовича ("Интер") и нападающего Гризманна ("Атлетико"), "Аль-Хиляль" – о трансферах защитника Спинаццолы ("Рома"), хавбеков Верратти (ПСЖ) и Бернарду (" Манчестер Сити"), форвардов Тареми ("Порту") и Мораты ("Атлетико").

К слову, ранее "Интер Майами" объявил о переходе Бускетса из испанской "Барселоны".

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