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"Челси" назначил дуэт спортивных директоров: каковы их обязанности

Фото: "Синие" перед одним из матчей Премьер-лиги (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" продолжило обновлять клубный менеджмент. Отныне там будут работать сразу два спортивных директора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли – новые спортивные директора "синих". Их работа будет построена на тесном сотрудничестве с тренерским штабом во главе с Грэмом Поттером.

Новые функционеры "Челси" будут контролировать весь спортивный процесс команды. В круг их обязанностей войдет селекция, сбор данных и трансферы. Уинстенли работал в структуре лондонцев с ноября и занимался трансферной стратегией в зимнее окно. Стюарт присоединится к "Челси" в феврале из "Монако", где был техдиректором.

Зимнее трансферное окно стало сверхнасыщенным для "синих". В январе лондонцы подписали 8 новых футболистов, в том числе и украинца Михаила Мудрика. В общей сложности "Челси" потратил на трансферы 329,5 млн евро.

В декабре английский гранд презентовал нового технического директора – Кристофера Вивелля. Он сделал себе имя в Германии, где работал техдиректором и кадровым планировщиком немецкого РБ "Лейпциг". Ранее Вивелль занимал разные должности в "Зальцбурге" и "Хоффенхайме".

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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