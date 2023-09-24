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"Арсенал" Зинченко расписал ничью с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона

Лондон, Воскресенье 24 сентября 2023 18:04
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"Арсенал" Зинченко расписал ничью с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона Фото: Сон Хын Мин (в центре) записал в свой актив дубль (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" разошелся миром со столичным "Тоттенхэмом" в 6-м туре английской Премьер-лиги. Александр Зинченко отыграл все 90 минут за "канониров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 6-й тур

"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пенальти) – Сон, 42, 55

Принципиальное противостояние на "Эмирейтс" было богатым забитыми мячами. Фактически равная игра в каждом из таймов подарила одинаковый сценарий – "канониры" забивают первыми, а гости героически отыгрываются. В первом тайме реализация заняла 16 минут игрового времени.

Первый гол "Арсенала" подготовили Эдегор и Сака. Норвежец отдал англичанину на край штрафной, а тот пробил в дальний угол – мяч задел Ромеро и влетел в ворота. "Шпоры" отыгрались перед перерывом, когда Сон в затяжной атаке "Тоттенхэма" замкнул передачу Мэддисона.

На старте второй половины снова антигероем гостей стал Ромеро, игрой рукой привезший пенальти. К отметке подошел Сака и ударом по центру оставил не у дел Викарио. Но свой неудачник нашелся и у "Арсенала". Жоржинью через минуту потерял мяч в простой ситуации и позволил Мэддисону с Соном во второй раз разорвать оборону – 2:2!

Шансы вырвать три очка в дерби имели обе команды. Но все же матч завершился закономерной ничьей в пользу конкурентов. Оба лондонских коллектива теперь имеют в активе по 14 очков и делят четвертое-пятое места в турнирной таблице.

К слову, накануне Довбик приложился к победе "Жироны" в чемпионате Испании.

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