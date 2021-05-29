"Челсі" - переможець Ліги чемпіонів, мінімально обігравши "Ман Сіті"

На 8-й хвилині Едерсон зі свого штрафного видав ідеальну передачу за спину захисникам "Челсі" на вбігаючого Стерлінга. Але тому прийняти м'яч як слід не вдалося, м'яч пішов трохи в сторону і шанс на удар був втрачений. У підсумку Стерлінг зміг заробити лише кутовий.

А потім відразу три моменти мав форвард "Челсі" Вернер. Спершу німець не влучив по м'ячу після прострілу з флангу від Хаверца. Після при схожому прострілі вже потрапити по воротах зміг, але удар особливих проблем Едерсону не доставив. Завершив забійну п'ятихвилинку Вернер ударом у сітку зі зворотного боку.

У середині тайму ще один хороший шанс був у гравців"Сіті". Фодена вивели на відмінну позицію, але його удар метрів з 7-ми заблокував Рюдігер.

Далі "городяни" трохи віддали ініціативу "Челсі" і поплатилися під завісу першої половини. На 42-й хвилині Маунт з центру поля розрізною передачею вивів Хаверца на побачення з Едерсоном, який втік від Зінченка. Німець кіпера "Сіті" обіграв і відправив м'яч вже у порожні ворота - 1:0. Варто відзначити, що хоч Хаверц і втік від Зінченка, але тут більше претензій до центрбеків "городян" Стоунзу і Діашу, які явно провалили зону.

У другому таймі додав проблем "Сіті" Рюдігер. Німецький захисник "Челсі" в центрі поля жорстко зустрів Де Брюйне. Обидва гравці, мабуть, зіткнулися головами. Але якщо сам Рюдігер досить швидко піднявся з газону і отримав "жовту", то КДБ продовжити гру не зміг.

Але і без лідера атаки "Сіті" небезпечні моменти створювати продовжили. Так, на 68-й хвилині Фоден протягнув м'яч по центру, відпасував на фланг на Мареза, а алжирець прострілював вже на порожні ворота на Гюндогана. Але врятував ситуацію для "аристократів" капітан Аспілікуета, вибивши м'яч у підкаті.

А на 73-й хвилині гравці "Челсі" мали шикарну можливість збільшити перевагу. Лондонці організували контратаку, Хаверц протягнув м'яч до штрафного майданчика і відпасував на Пулішича, який пробити повз Едерсона не зміг.

На останніх хвилинах "Сіті" пішло на штурм і на останній 7-й компенсованій хвилині могли зрівняти, але удар Мареза пройшов в сантиметрах від "дев'ятки". У підсумку "Челсі" - переможець Ліги чемпіонів. Для "аристократів" це другий тріумф у турнірі. "Сіті" так і залишаються без головного європейського клубного трофея.