"Челсі" переграв "Лілль" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перший матч

"Челсі" – "Лілль" – 2:0

Голи: Гаверц, 8, Пулішіч, 63

Господарі взялися зі старту нав'язувати свій "порядок денний". Серія блискавичних атак "Челсі" в перші хвилини створила серйозні проблеми обороні "догів". Два-три випади "синіх" завершилися нічим, але на 8-й хвилині Зієш навісив із кутового на Кая Гаверца, і той головою вгатив м'яч під перекладину!

Пропущений гол, однак, не знітив "Лілль". Реакція гостей була зворотною – "доги" не тільки вирівняли гру, а й почали всерйоз притискати лондонців до власних воріт. Ось Санчеш головою пробив над перекладиною, Онана влучив в оборонця з меж карної зони, а Девід завдав удару над воротами здалеку.

До середини тайму бій став абсолютно рівним. Команди відповідали атакою на атаку та, вочевидь, завоювали серце не одного нейтрального вболівальника. Небанальні комбінації, технічні удари Алонсо, Санчеша, Андре та впевнені сейви обох кіперів наповнять чимало відеопідбірок.

Старт другої половини йшов за тим же сценарієм, але більша кількість зіткнень і пауз у грі розбила поєдинок на мікроепізоди. На перший план вийшла індивідуальна майстерність. Той же Гаверц двічі брав ініціативу на себе, ішов у дриблінг і бив (неточно).

Зрештою, ""Челсі" впіймав "догів" у контратаці. Це Канте втік із центра поля і кинув у прорив Крістіана Пулішіча, а той позбувся опіки й переграв Жардіма в ближньому бою – 2:0.

Подвоївши перевагу, "сині" свідомо віддали ініціативу супернику. "Лілль" неабияк старався, але завдання пройти масовану оборону лондонців виявилося нелегким. А навіть коли "догам" вдавалося пройти одного-двого опонентів тут же з'являвся новий.

Так простріл Санчеша з правого флангу в останній момент перервав Рюдігер. Згодом Крістенсен відібрав м'яч у Девіда, коли той вже готувався завдати потужного удару. А силовий прохід Їлмаза з прострілом нівелював ветеран Тьягу Сілва.

"Челсі" зумів зберегти свої ворота сухими та поїде до Франції на матч-відповідь у хорошому настрої. Поєдинок запланований на 16 березня.