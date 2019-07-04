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"Челсі" оголосив про призначення Лемпарда головним тренером


Угода розрахована на три сезони

"Челсі" оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Френка Лемпарда, який минулого сезону очолював "Дербі Каунті". Про це повідомляється на сайті лондонського клубу.

Угода з 41-річним англійським фахівцем розрахована на три сезони.

Лемпард почав тренерську кар'єру в травні 2018 року, очоливши "Дербі". Під його керівництвом команда вийшла в фінал плей-офф Чемпіоншипа за місце в АПЛ, але поступилася "Астон Віллі".

Як футболіст Лемпард захищав кольори "Челсі" з 2001 по 2014 рік і за цей час встиг завоювати з клубом 13 трофеїв. Також екс-півзахисник з показником у 211 голів є найкращим бомбардиром в історії лондонців.

Минулого сезону "Челсі" посів 3 місце в чемпіонаті Англії, а також виграв Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Арсенал" (4:1). Команду очолював Мауріціо Сарри, який пішов в "Ювентус".

Нагадаємо, "Челсі" оголосив про відхід з команди Гонсало Ігуаїна і ще чотирьох футболістів.

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