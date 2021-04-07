"Челсі" впевнено обіграв "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Номінальні господарі "Порту" приймали "Челсі" на нейтральному полі в іспанській Севільї. Хоча "Челсі" зі старту більше контролював м'яч, але "Порту" був трохи гострішим. До середини тайму португальці навіть мали два моменти для голу. Спершу Урібе небезпечно пробивав з лінії штрафного, але м'яч пройшов трохи вище поперечини. А потім також трохи вище запустив м'яч з хорошої позиції Санусі. Але до гола справа дійшла лише на 31-й хвилині. Гравець "Челсі" Маунт отримав м'яч поблизу штрафного португальців, в дотик розвернувся і пробив у дальній кут воріт "Порту" - 1:0.

До кінця першої половини рахунок у матчі більше не змінювався. А ось у другій половині Маунт втратив шанс оформити дубль, не потрапивши вже у порожні ворота. Правда, після суддя зафіксував офсайд у Вернера, який пасував на Маунта.

Але все ж другий гол англійці таки забили. За п'ять хвилин до кінця основного часу Корона невдало прийняв м'яч на своїй половині поля, який підхопив Чілуелл, увійшов у штрафну, обіграв Марчесіні і відправив круглий вже у порожні ворота - 2:0.

До кінця зустрічі рахунок залишився незмінним. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 14 квітня.

Відзначимо, в паралельному матчі сьогоднішнього дня "Баварія" вдома поступилася "ПСЖ" - 2:3.