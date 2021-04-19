"Челсі", "Ман Сіті" та "Реал" виключать з Ліги чемпіонів в п'ятницю, - УЄФА

Мадридський "Реал", англійські "Манчестер Сіті" і "Челсі" в п'ятницю, 23 квітня, будуть виключені з нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів. Після цього виконком УЄФА визначиться з тим, як завершити сезон.
Про це в інтерв'ю телекомпанії DR заявив член виконкому УЄФА Йеспер Меллер.
"Клуби повинні покинути (Лігу чемпіонів - ред.), Очікую, що це станеться в п'ятницю. Потім ми повинні визначити, як завершити цей сезон в Лізі чемпіонів. Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться в п'ятницю", - сказав Меллер.
Він додав, що разом з цими клубами з Ліги чемпіоном будуть виключені і інші команди, які вирішили брати участь в новому європейському турнірі - Суперліги. Меллер підкреслив, що контракти автоматично розриваються після відмови клубів.
Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 клубів, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челсі", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетіко", " Інтер "," Мілан "і" Ювентус ", оголосили про створення нового європейського турніру - Суперліги. Також був опублікований формат проведення змагання, в ньому планується участь 20 команд.
Відзначимо, керівництво новоствореної Суперліги Європи подало в суд на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій заборонити клубам брати участь в турнірі. Клубам, які візьмуть участь в Суперлізі, пригрозили виключенням з усіх турнірів - національних і міжнародних.
Як писало РБК-Україна, Суперлігу планують проводити в форматі двох груп по 10 команд. Турнір може стартувати вже в серпні. Матчі будуть проходити посеред тижня.
Відзначимо, створення нового турніру відбулося на тлі зміни формату Ліги чемпіонів, який мають затвердити сьогодні, 19 квітня. Очікується, що УЄФА розширить формат ЛЧ до 34 команд з 2024 року.