Челсі - Динамо: анонс матчу

Фото: "Динамо" і "Челсі" зустрічалися в Лізі чемпіонів сезону 2015/16 (fcdynamo.kiev.ua)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

Київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти "Челсі". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважаю лондонський клуб абсолютним фаворитом поєдинку. "Біло-сині" вирушили на гру в Лондон з одним форвардом у складі.

7 березня 22:00

Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"

До нинішньої зустрічі суперники двічі грали між собою. Команди потрапили до однієї групи у Лізі чемпіонів сезону-2015/16. Діючі тоді чемпіони Англії набрали у двох матчах чотири очки: в Києві була зафіксована нульова нічия, а у матчі-відповіді переміг лондонський клуб - 2:1. Обидва клуби вийшли до 1/8 фіналу ("Челсі" з першого місця), але далі не пробилися.

У восьми матчах цієї Ліги Європи "Челсі" здобув сім перемог і один раз зіграв внічию. Восени лондонці домінували в групі L, а в 1/16 фіналу із загальним рахунком 5:1 взяли гору над "Мальме".

"Динамо" також не зазнало особливих проблем на груповому етапі. Кияни фінішували на першому місці в квартеті К, випередивши "Ренн", "Астану" і "Яблонець", а в першому раунді плей-офф впоралися з "Олімпіакосом" (2:2 на виїзді, 1:0 вдома).

Перед очною зустріччю у команд є кадрові проблеми. У "Челсі" вибули третій голкіпер Джамал Блекмен і резервний півзахисник Марко ван Гінкель. А ось у "Динамо" пропустить матч Беньямін Вербич через перебір жовтих, тоді як Дуелунд, Бесєдін, Фран Соль і Піваріч не зіграють через травми.

Орієнтовні склади:

"Челсі": Кепа, Алонсо, Крістінсен, Рюдігер, Асплікуета, Ковачич, Жоржина, Канте, Вілліан, Педро, Жиру

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелев, Буяльський, Циганкова, Шапаренко