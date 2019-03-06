"Динамо" вирушило на матч проти "Челсі з одним форвардом

Фото: "Динамо" вирушило до Лондона (twitter.com/DynamoKyiv)

З делегацією вирушили Вербич і Дуелунн, але команді вони не допоможуть

Київське "Динамо" вирушило до Лондона, де проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з місцевим "Челсі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "біло-синіх".

В Англії Олександр Хацкевич розраховуватиме на 20 футболістів.

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков

Нападник: Назарій Русин

Фото: заявка "Динамо" на матч проти "Челсі" (twitter.com/DynamoKyiv)

Крім того, разом із командою на матч летять Беньямін Вербич, який пропустить гру через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.

Не допоможуть "біло-синім" Фран Сіль, Артем Бесєдін та Йосип Пиварич, які відновлюються після травм. Крім того, в Києві залишилися бразильські легіонери "Динамо" Че Че і Вітор Буено, а також молоді виконавці Микита Кравченко і Владислав Супряга.

Матч "Челсі" - "Динамо" пройде на "Стемфорд Брідж" у четвер, 7 березня, початок - о 22:00 за київським часом. УЄФА призначив на гру словенську бригаду арбітрів.