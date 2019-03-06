ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" вирушило на матч проти "Челсі з одним форвардом

Новини » Спорт    06.03.2019 - 10:40
"Динамо" вирушило на матч проти "Челсі з одним форвардом
Фото: "Динамо" вирушило до Лондона (twitter.com/DynamoKyiv)

З делегацією вирушили Вербич і Дуелунн, але команді вони не допоможуть

Київське "Динамо" вирушило до Лондона, де проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з місцевим "Челсі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "біло-синіх".

В Англії Олександр Хацкевич розраховуватиме на 20 футболістів.

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков

Нападник: Назарій Русин

&quot;Динамо&quot; вирушило на матч проти &quot;Челсі з одним форвардом

Фото: заявка "Динамо" на матч проти "Челсі" (twitter.com/DynamoKyiv)

Крім того, разом із командою на матч летять Беньямін Вербич, який пропустить гру через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.

Не допоможуть "біло-синім" Фран Сіль, Артем Бесєдін та Йосип Пиварич, які відновлюються після травм. Крім того, в Києві залишилися бразильські легіонери "Динамо" Че Че і Вітор Буено, а також молоді виконавці Микита Кравченко і Владислав Супряга.

Матч "Челсі" - "Динамо" пройде на "Стемфорд Брідж" у четвер, 7 березня, початок - о 22:00 за київським часом. УЄФА призначив на гру словенську бригаду арбітрів.

Найтитулованіший клуб Бразилії хоче орендувати футболіста "Динамо" "Челсі" оскаржить рішення ФІФА про заборону на трансфери
Новини України ДинамоЧелсисоставФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся