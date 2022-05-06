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"Челсі" близький до продажу, угода очікується вже сьогодні, - Bloomberg

Фото: власник "Челсі" Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Артем Горовенко

Англійський футбольний клуб "Челсі" близький до продажу. Російський олігарх Роман Абрамович може досягти угоди з потенційним покупцем вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Абрамович близький до підписання угоди з американським консорціумом Boehly бізнесменів Тодда Болі, Хансйорга Вісса і Марка Уолтера. Передбачається, що сторони можуть досягти угоди в п'ятницю, 6 травня.

Дана угода стане першим кроком до отримання контролю над "Челсі", оскільки схвалити продаж повинні уряд Великобританії і англійська Прем'єр-ліга.

Bloomberg зазначає, що представники консорціуму Boehly і клубу поки не коментують ситуацію.

На сьогодні невідомо, за скільки буде продано "Челсі", але ціна безумовно перевищить рекорд, який встановила сім'я Глейзерів купівлею "Манчестер Юнайтед" в 2005 році за 865 млн доларів.

Напередодні Абрамович спростував, що він підняв запитувану ціну, а також запросив 1,5 млрд фунтів стерлінгів зверху, які він передавав клубу в якості кредиту.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну британський уряд ввів санкції проти Абрамовича, заморозив його активи і кошти, в тому числі під санкції потрапив "Челсі", на який накладено низку обмежень.

Абрамович обіцяв, що всі гроші від продажу "Челсі" передасть до благодійного фонду, який займається підтримкою України.

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ЧелсиРоман Абрамович