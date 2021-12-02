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Людство чекає щорічна COVID-вакцинація протягом багатьох років, - глава Pfizer

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США, Четвер 02 грудня 2021 14:55
Людство чекає щорічна COVID-вакцинація протягом багатьох років, - глава Pfizer Фото: людство чекає щорічна COVID-вакцинація протягом багатьох років (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що ревакцинацію від коронавірусу людям доведеться проходити щорічно. А така тенденція триватиме у світі протягом багатьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначено, що з відповідною заявою він виступив ще до інформації про появу у Південній Африці нового штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, це допоможе підтримати "дуже високий рівень захисту" від COVID-19.

Він зазначив, що компанія вже оновила свою вакцину під варіанти "Бета" та "Дельта", що вперше були виявлені у Південній Африці та Індії.

Наразі ж компанія працює над оновленням препарату під штам "Омікрон", що, за оцінками гендиректора Pfizer, може зайняти близько трьох місяців.

Разом з тим, до кінця року компанія планує поставити три мільярди доз своєї вакцини на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК), а на наступний рік заплановано чотири мільярди.

Бурла додав, що у світі були "глобальні перегони за захист людей", але вже у 2022 році країни матимуть "стільки доз вакцин, скільки їм потрібно".

Нагадаємо, раніше компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про плани домагатися дозволу на бустерну дозу своєю вакциною від коронавірусу всіх бажаючих від 18 років та старших.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що повторне щеплення від коронавірусу зможе захистити від тяжко перебігу хвороби, спричиненої штамом "Омікрон", навіть якщо вакцини, у порівнянні з новим варіантом, покажуть низьку ефективність.

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