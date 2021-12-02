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Человечество ожидает ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет, - глава Pfizer

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США, Четверг 02 декабря 2021 14:55
Человечество ожидает ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет, - глава Pfizer Фото: человечество ждет ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. А такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Указано, что с соответствующим заявлением он выступил еще до информации о появлении в Южной Африке нового штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, это поможет поддержать "очень высокий уровень защиты" от COVID-19.

Он отметил, что компания уже обновила свою вакцину во варианта "Бета" и "Дельта", которые впервые были обнаружены в Южной Африке и Индии.

Сейчас же компания работает над обновлением препарата во штамм "Омикрон", что, по оценкам гендиректора Pfizer, может занять около трех месяцев.

Вместе с тем, до конца года компания планирует поставить три миллиарда доз своей вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), а на следующий год запланировано четыре миллиарда.

Бурла добавил, что в мире были "глобальные гонки за защиту людей", но уже в 2022 году страны будут иметь "столько доз вакцин, сколько им нужно".

Напомним, ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о планах добиваться разрешения на бустерную дозу своей вакциной от коронавируса всех желающих от 18 лет и старше.

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что повторная прививка от коронавируса сможет защитить от тяжко течения болезни, вызванной штаммом "Омикрон", даже если вакцины, по сравнению с новым вариантом, покажут низкую эффективность.

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