Человечество ожидает ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет, - глава Pfizer
Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. А такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Указано, что с соответствующим заявлением он выступил еще до информации о появлении в Южной Африке нового штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, это поможет поддержать "очень высокий уровень защиты" от COVID-19.
Он отметил, что компания уже обновила свою вакцину во варианта "Бета" и "Дельта", которые впервые были обнаружены в Южной Африке и Индии.
Сейчас же компания работает над обновлением препарата во штамм "Омикрон", что, по оценкам гендиректора Pfizer, может занять около трех месяцев.
Вместе с тем, до конца года компания планирует поставить три миллиарда доз своей вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), а на следующий год запланировано четыре миллиарда.
Бурла добавил, что в мире были "глобальные гонки за защиту людей", но уже в 2022 году страны будут иметь "столько доз вакцин, сколько им нужно".
Напомним, ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о планах добиваться разрешения на бустерную дозу своей вакциной от коронавируса всех желающих от 18 лет и старше.
Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что повторная прививка от коронавируса сможет защитить от тяжко течения болезни, вызванной штаммом "Омикрон", даже если вакцины, по сравнению с новым вариантом, покажут низкую эффективность.