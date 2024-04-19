Ждут подходящего момента. В США не исключают удара хакеров Китая

Так, по его словам, китайская хакерская кампания, известная как Volt Typhoon, успешно получила доступ к многочисленным американским компаниям в телекоммуникационных, энергетических, водопроводных и других критических секторах.

Китай развивает способность физически разрушать нашу критически важную инфраструктуру в тот момент, который он выберет. Его план состоит в том, чтобы нанести низкие удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", - сказал Рэй на саммите по современным конфликтам и новым угрозам.

Он отметил, что трудно определить намерение этого киберпредварительного позиционирования, которое согласуется с более широким намерением Китая удержать США от защиты Тайваня.

Что этому предшествовало

Китай считает остров Тайвань своей собственной территорией и никогда не отказывался от применения силы вернуть его под свой контроль. Тайвань решительно возражает против претензий Китая на суверенитет и говорит, что только жители острова могут решать свое будущее.

Ранее на этой неделе представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Volt Typhoon на самом деле не был связан с правительством Китая, но является частью преступной группы программ-вымогателей.

"Кое-кто в США использует отслеживание источника кибератак как инструмент для нападения на Китай, утверждая, что США являются жертвой, а это наоборот, и политизируя вопросы кибербезопасности", - говорилось в комментарии пресс-секретаря МИД Китая.

Рэй добавил, что китайские хакеры руководили серией ботнетов - созвездиями скомпрометированных персональных компьютеров и серверов по всему миру - чтобы скрыть свою злонамеренную кибердеятельность. Американские технологические компании и компании по кибербезопасности в частном секторе ранее приписывали Volt Typhoon Китаю, включая отчеты исследователей безопасности Microsoft и Google.

Напомним, в феврале в ФБР заявляли, что США удалось пресечь хакерскую деятельность китайской государственной группы, которая атаковала ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.