"Жду хороших новостей": Кулеба обсудил военные нужды Украины с коллегой из Эстонии

"Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира", - сказал Кулеба.

Он также сказал, что Россия должна заплатить за полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В свою очередь Рейнсалу заявил, что после разговора с украинским министром "требовал помощи" для Украины во время разговора министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.