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Ждет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во Львове

12:29 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Анна Березина
Ждет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во Львове "Энеида" Театра ветеранов заинтересовала принца Гарри (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)
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Во время необъявленного визита во Львов принц Гарри встретился с творческой командой Театра ветеранов. Герцог Сассекский лично пообщался с военнослужащими-актерами и выразил надежду увидеть их спектакль на сцене в Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Сил территориальной обороны ВСУ.

Принц Гарри во Львове

В минувшие выходные принц Гарри приехал во Львов, чтобы встретиться с украинскими участниками международных соревнований "Игры Непокоренных" (Invictus Games). Среди них был актер театра ветеранов Иван Войнов.

Узнав о театре, герцог Сассекский решил познакомиться с его коллективом. Для творческой команды встреча стала неожиданностью, рассказал актер и военнослужащий-ветеран Артём Мороз.

"Мы как раз готовились к выступлению, и уже перед самым началом переоделись и ждали в холле. И в этот момент вошел принц Гарри. Я не ожидал, встал, отдал честь. Он подошел ко мне, пожал руку, поблагодарил за службу и предложил сделать фото", - рассказал Мороз.

Ждет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во Львове
Принц Гарри с актером Театра ветеранов Артемом Морозом (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Принц заинтересовался спектаклем "Энеида"

Художественный руководитель Театра ветеранов, режиссер и военнослужащий Сил ТРО Ахтем Сеитаблаев отметил, что принц Гарри назвал театральное искусство мощным инструментом мотивации и реабилитации защитников.

Из-за плотного графика герцог не смог остаться на сам показ, однако выразил желание увидеть постановку на британской сцене.

"Это лишнее доказательство того, что рожденный в Силах территориальной обороны Театр ветеранов не только помогает в реабилитации наших побратимов, но и является мощным инструментом международной дипломатии", - подчеркнул Ахтем Сеитаблаев.

Он добавил, что только в этом году в Театре ветеранов состоялось пять международных встреч, и уже есть несколько приглашений показать спектакль "Энеида" на ведущих театральных площадках Европы и Америки.

Ждет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во ЛьвовеЖдет на британской сцене: принц Гарри пообщался с актерами Театра ветеранов во Львове

Спектакль "Энеида" (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Постановка "Энеида", которую Театр Ветеранов в этот раз показывал в рамках Всеукраинских Игр Непокоренных, традиционно прошла с полным аншлагом. А зрители Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки еще долго не отпускали актеров со сцены.

"Я еще никогда не слышал, чтобы так аплодировал зал", - поделился впечатлениями актер Артем Мороз.

Что известно о Театре ветеранов и "Играх Непокоренных"

Театр ветеранов основали в 2024 году как общий проект отдела коммуникаций Командования Сил ТРО ВСУ (ТРО Медиа) и Театра Драматургов.

Его главная цель - психологическая и социальная реабилитация военных через творчество, где бойцы пишут собственные пьесы на основе боевого опыта и играют на сцене. В частности, в спектакле "Энеида" (премьера которого состоялась в феврале 2026 года) принимают участие ветераны и действующие военные, в том числе защитники с тяжелыми ранениями и ампутациями.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные мультиспортивные соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов, основанные принцем Гарри в 2014 году. Следующие глобальные игры пройдут в 2027 году в британском Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что 15 ноября принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове. Он поддержал украинских защитников во время соревнований по регби на креслах колесных.

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