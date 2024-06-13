Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Инфаркт и инсульт - это два жизнеугрожающих состояния, которые имеют ряд серьезных последствий. Но мало кто знает, чем именно они отличаются.
Подробнее о том, как отличить инфаркт от инсульта и как действовать в каждом из случаев, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Содержание
- Инфаркт и инсульт: в чем разница
- Основные симптомы
- Первая помощь при обнаружении
- Факторы риска и профилактика осложнений
Инфаркт и инсульт: в чем разница
Для начала следует разобраться, что же такое инфаркт и чем он отличается от инсульта.
Инфаркт - это отмирание тканей из-за недостаточного кровоснабжения пораженного участка. Это может быть вызвано закупоркой артерий, разрывом, механическим сдавлением или сужением сосудов. Возникшее в результате поражение называется инфарктом.
Инфаркт может поражать:
- сердце (инфаркт миокарда);
- головной мозг (ишемический инсульт, инфаркт таламуса).
Основное отличие инфаркта от инсульта в том, что инсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое происходит по двум причинам:
- сужение и закупорка кровеносных сосудов головного мозга;
- кровоизлияния в мозг, а также его оболочки.
Основная разница инсульта и инфаркта в том, что инсульт вызывается блокировкой притока крови к мозгу, а сердечный приступ вызывается блокировкой притока крови к сердцу.
Основные симптомы
Инфаркт
Основным симптомом инфаркта миокарда является интенсивная сжимающая боль в грудной клетке или в области сердца. Иногда боль настолько острая, что вызывает развитие кардиогенного шока, который проявляется следующими симптомами: пациент бледнеет, у него выступает холодный пот, появляется нарастающая слабость, показатели артериального давления падают до уровня 90/60 мм рт. ст. и даже ниже.
Однако далеко не всегда болезнь проявляется именно так. Человек может испытывать только дискомфорт в области грудной клетки и перебои в работе сердца. Кроме того, случаются нетипичные случаи инфаркта миокарда:
- Абдоминальная форма проявляется сильной болью в верхней части живота, тошнотой, рвотой, расстройством пищеварения.
- Астматическая форма протекает как приступ бронхиальной астмы (одышка, затруднение дыхания, чувство нехватки воздуха).
- Церебральная форма проявляется головокружением, нарушением сознания, обмороком, шумом в ушах.
- Безболевая ишемия миокарда характеризуется нарушением чувствительности. Такое развитие инфаркта встречается у больных сахарным диабетом.
Инсульт
Есть ряд определенных симптомов, по которым можно определить патологию мозгового кровообращения:
- несвязанная невнятная речь;
- нарушение или спутанность сознания, когда человек не понимает, где находится;
- потеря координации и равновесия;
- головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой;
- слабость в конечностях (только с одной стороны: слева или справа);
- опущение уголка рта и сглаженность носогубной складки;
- проблемы со зрением одним или обоими глазами: помутнение или затемнение зрения, двоение в глазах
Даже если присутствуют не все признаки, нужно как можно быстрее вызвать врача и описать, какие симптомы у больного.
Первая помощь при обнаружении
Инфаркт первая помощь
Если вы заметили у себя или у кого-либо первые признаки инфаркта, необходимо сразу же оказать первую помощь. В первую очередь нужно немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда выполнить следующие действия:
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Сесть или посадить человека в удобное положение. Лучшее положение – на полу, ноги согнуты в коленях, голова и плечи поддерживаются. Также можно сесть в кресло с подлокотниками или лечь в постель с приподнятым изголовьем.
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Принять аспирин (0,25 г разжевать и проглотить).
Аспирин помогает предотвратить свертываемость крови. При приеме во время сердечного приступа он может снизить повреждение сердца. Не принимайте аспирин, если у вас аллергия на него или врач запретил принимать этот препарат.
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Принять нитроглицерин (0,5 мг в виде спрея или под язык). Если вы думаете, что у вас или у человека сердечный приступ, и ваш врач раньше прописал вам нитроглицерин, принимайте его в соответствии с указаниями в ожидании неотложной медицинской помощи.
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Начать сердечно-легочную реанимацию, если человек без сознания. Если человек не дышит или нет пульса, начните делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.
Сильно нажимайте на центр грудной клетки человека в достаточно быстром ритме - от 100 до 120 нажатий в минуту.
Факторы риска и профилактика осложнений
Среди факторов риска, являющихся причиной инфаркта и инсульта, выделяются следующие:
- неправильный рацион (избыток жирной пищи);
- избыточный вес или ожирение;
- вредные привычки (алкоголь, курение);
- гиподинамия (физическое бездействие);
- постоянный стресс;
- возраст (риск инфаркта и инсульта увеличивается с возрастом, у мужчин после 45 лет, а женщин после 55 лет);
- пол (мужчины имеют более высокий риск инсульта или инфаркта);
- высокое АД;
- сахарный диабет;
- высокий уровень холестерина;
- сердечно-сосудистые заболевания, в том числе сердечная недостаточность, пороки сердца, сердечная инфекция или нерегулярный сердечный ритм, например аритмия;
- личный или семейный анамнез инсульта, сердечного приступа или транзиторной ишемической атаки;
- инфекция COVID-19
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При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Национальная служба здоровья Украины, doc.ua.
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