Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь

Инфаркт и инсульт - это два жизнеугрожающих состояния, которые имеют ряд серьезных последствий. Но мало кто знает, чем именно они отличаются.

Подробнее о том, как отличить инфаркт от инсульта и как действовать в каждом из случаев, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

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Инфаркт и инсульт: в чем разница

Для начала следует разобраться, что же такое инфаркт и чем он отличается от инсульта.

Инфаркт - это отмирание тканей из-за недостаточного кровоснабжения пораженного участка. Это может быть вызвано закупоркой артерий, разрывом, механическим сдавлением или сужением сосудов. Возникшее в результате поражение называется инфарктом.

Инфаркт может поражать:

сердце (инфаркт миокарда);

головной мозг (ишемический инсульт, инфаркт таламуса).

Основное отличие инфаркта от инсульта в том, что инсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое происходит по двум причинам:

сужение и закупорка кровеносных сосудов головного мозга;

кровоизлияния в мозг, а также его оболочки.

Основная разница инсульта и инфаркта в том, что инсульт вызывается блокировкой притока крови к мозгу, а сердечный приступ вызывается блокировкой притока крови к сердцу.

Основные симптомы

Инфаркт

Основным симптомом инфаркта миокарда является интенсивная сжимающая боль в грудной клетке или в области сердца. Иногда боль настолько острая, что вызывает развитие кардиогенного шока, который проявляется следующими симптомами: пациент бледнеет, у него выступает холодный пот, появляется нарастающая слабость, показатели артериального давления падают до уровня 90/60 мм рт. ст. и даже ниже.

Однако далеко не всегда болезнь проявляется именно так. Человек может испытывать только дискомфорт в области грудной клетки и перебои в работе сердца. Кроме того, случаются нетипичные случаи инфаркта миокарда:

Абдоминальная форма проявляется сильной болью в верхней части живота, тошнотой, рвотой, расстройством пищеварения.

Астматическая форма протекает как приступ бронхиальной астмы (одышка, затруднение дыхания, чувство нехватки воздуха).

Церебральная форма проявляется головокружением, нарушением сознания, обмороком, шумом в ушах.

Безболевая ишемия миокарда характеризуется нарушением чувствительности. Такое развитие инфаркта встречается у больных сахарным диабетом.

Инсульт

Есть ряд определенных симптомов, по которым можно определить патологию мозгового кровообращения:

несвязанная невнятная речь;

нарушение или спутанность сознания, когда человек не понимает, где находится;

потеря координации и равновесия;

головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой;

слабость в конечностях (только с одной стороны: слева или справа);

опущение уголка рта и сглаженность носогубной складки;

проблемы со зрением одним или обоими глазами: помутнение или затемнение зрения, двоение в глазах

Даже если присутствуют не все признаки, нужно как можно быстрее вызвать врача и описать, какие симптомы у больного.

Первая помощь при обнаружении

Инфаркт первая помощь

Если вы заметили у себя или у кого-либо первые признаки инфаркта, необходимо сразу же оказать первую помощь. В первую очередь нужно немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда выполнить следующие действия:

Сесть или посадить человека в удобное положение. Лучшее положение – на полу, ноги согнуты в коленях, голова и плечи поддерживаются. Также можно сесть в кресло с подлокотниками или лечь в постель с приподнятым изголовьем.

Принять аспирин (0,25 г разжевать и проглотить).



Аспирин помогает предотвратить свертываемость крови. При приеме во время сердечного приступа он может снизить повреждение сердца. Не принимайте аспирин, если у вас аллергия на него или врач запретил принимать этот препарат.

Принять нитроглицерин (0,5 мг в виде спрея или под язык). Если вы думаете, что у вас или у человека сердечный приступ, и ваш врач раньше прописал вам нитроглицерин, принимайте его в соответствии с указаниями в ожидании неотложной медицинской помощи.

Начать сердечно-легочную реанимацию, если человек без сознания. Если человек не дышит или нет пульса, начните делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.



Сильно нажимайте на центр грудной клетки человека в достаточно быстром ритме - от 100 до 120 нажатий в минуту.

Факторы риска и профилактика осложнений

Среди факторов риска, являющихся причиной инфаркта и инсульта, выделяются следующие: