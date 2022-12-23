В Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям

"Я считаю, что, прежде всего, Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не будет на них нападать. Я считал важным, чтобы не было какого-то распределения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Я считаю, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности за развязывание агрессивной войны и попытки силой изменить границы в Европе", - сказал Липавский.

Министр подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, особенно в условиях зимы и регулярных российских обстрелов.

"Есть акцент на предоставлении ресурсов противовоздушной обороны, где Чехия совершенно не способна играть желаемую роль, но мы опять же выполняем ее по другим вопросам", - добавил министр.

Липавский отметил, что Чехия сосредоточена на поставки дизель-генераторов и поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе.

По словам Липавского, министерство сейчас работает над созданием должности Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Ожидается, что предложение о должности будет вынесено на рассмотрение правительства уже в январе. Как отмечаются отдельные СМИ, кандидатом является Томаш Копечный, который в конце года покинул пост заместителя по вопросам промышленного сотрудничества в Министерстве обороны.