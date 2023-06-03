ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии откроют первый Центр помощи спасенным для украинцев: чем он займется

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 15:28
В Чехии откроют первый Центр помощи спасенным для украинцев: чем он займется Фото: в Чехии откроют первый Центр помощи спасенным для украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась об открытии в Чехии первого Центра помощи спасенным. Они предназначены для украинцев, которые выехали из оккупации или зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Мы благодарны Чехии за мощную поддержку украинцев, временно находящихся на территории страны. Среди них есть те, кто пережил ужасы оккупации. Они преимущественно не сообщают о пережитом, но нуждаются в профессиональной специализированной поддержке. Открывая Центры помощи спасенным за границей, мы гарантируем, что каждый нуждающийся получит помощь", - заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

В правительстве уточняют, что в Центр откроют в Праге как пилотную модель за границей. Такие учреждения уже функционируют в Украине.

Центр помощи спасенным будет предоставлять комплексную социально-психологическую поддержку людям, которые выехали из зоны боевых действий или оккупированных территорий.

"Центр обеспечит безопасное пространство для украинцев, где они смогут рассказать о своей травме и обратиться за помощью на родном языке. В сложных случаях, в частности, сексуального насилия, специалисты Центра будут помогать пострадавшим восстановиться в долгосрочной перспективе", - подчеркивают в Кабмине.

Напомним, еще осенью прошлого года стало известно об открыты Центров помощи спасенным в Киеве. В каждом из таких учреждений трудоустроены социальные работники, психологи, в том числе детские, и юристы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Война России против Украины
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области