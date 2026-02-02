ua en ru
В Чехии состоялся масштабный митинг в поддержку президента

Понедельник 02 февраля 2026 05:16
В Чехии состоялся масштабный митинг в поддержку президента Фото: президент Чехии Петр Павел (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

В Праге состоялась масштабная акция в поддержку чешского президента Петра Павела, которая собрала десятки тысяч участников на фоне конфликта между главой государства и главой МИД Петром Мацинкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IDNES.

По оценкам организаторов, участие в демонстрации приняли от 80 до 90 тысяч чехов, которые заполнили главные площади Праги. Митинг организовало общественное движение Milion chvilek pro demokracii ("Миллион моментов за демократию") в поддержку Павела и демократических ценностей.

Участники акции скандировали лозунги в поддержку президента, держали флаги Чехии, ЕС и Украины, а на больших экранах транслировали выступления спикеров. Демонстранты выступили против политического давления и пытались продемонстрировать солидарность с главой государства.

Решение о митинге связано с конфликтом между Павелом и правым крылом правительства, в частности министром иностранных дел Петром Мацинкой и партией Motoristé, которых критически восприняли из-за противоречивых политических позиций. Президент отказался утвердить назначение определенного министра, что вызвало резкую реакцию в правительственной коалиции.

Правительство под руководством премьер-министра Андрея Бабиша уже выражало поддержку праву граждан на мирные собрания, но призвало всех участников соблюдать демократические процедуры и уважать результаты выборов.

Организаторы акции анонсировали возможность еще более масштабных демонстраций, в том числе со сбором подписей в поддержку президента, а также призвали поддержать будущие протестные инициативы в поддержку Украины.

Напомним, несколько дней назад в Чехии вспыхнул скандал между президентом страны Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой. Причиной скандала стало несогласие в вопросе назначения одного из министров.

Также мы писали, что недавно Павел вступил в конфликт с правительством из-за возможной передачи учебно-боевых истребителей L-159 Украине. До этого ранее Павел заявлял, что передача самолетов возможна, и они могли бы быть эффективными для борьбы с беспилотниками.

Чехия Митинг
