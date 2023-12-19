В Чехии существенно повышают минималку: сколько могут заработать украинцы

Как изменится размер ставок работников

В следующем месяце минимальная зарплата в Чехии вырастет с 17 300 крон (706 евро или 28 682 грн) до 18 900 крон (771,44 евро или 31 335 грн) до отчислений. Постановление о повышении правительство утвердило 13 декабря. Профсоюзы выступали за еще больший рост минимальных ставок оплаты труда.

Рабочий должен получать минимум 16 442 кроны чистыми. Почасовая минимальная зарплата в Чехии с января 2024 года вырастет со 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186,7 грн).

В следующем году минимальная зарплата должна составить 41% от средней зарплаты. К 2028 году планируется увеличивать минималку так, чтобы она достигла 45% средней зарплаты каждый год.

"Правительство подтвердило постановление о повышении минимальной заработной платы на 1600 крон. Рост будет самым высоким в истории (в номинальном выражении). В то же время мы шаг за шагом будем выполнять цель, что в течение пяти лет минимальная заработная плата будет постепенно повышаться до 45% средней заработной платы", – заявил министр труда Мариан Юречка.

Предыдущий раз в Чехии повышали минимальную зарплату в январе 2023 года –на 1100 крон (1825 грн).

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Повышение будет касаться четырех из восьми уровней гарантированной заработной платы, которая выплачивается в соответствии с требованиями, ответственностью и квалификацией работы. Три самых низких уровня вырастут на 1600 крон (2655 грн), а самые высокие на 3200 крон (5310 грн).

Сколько могут заработать украинцы в Чехии

Работу в Чехии нашли более половины трудоспособных беженцев – 117 тысяч человек. Сейчас работать в Чехии имеют возможность украинцы со временной защитой в этой стране.

Ведущими секторами является производство товаров массового спроса, автомобилестроение и логистика. Страна является своеобразным хабом между Западной и Восточной Европой для крупных логистических операторов, таких как DHL, пояснили РБК-Украина в миграционной платформе EWL.

"Поэтому много вакансий именно в области логистики и складирования – грузчиков, операторов, где нужно укомплектовывать и упаковывать разнообразные посылки", – отметила менеджер международной рекрутации EWLМаргарита Нестеренко.

Фото: Работа по упаковке (gettyimages.com)

Также очень популярны вакансии в автомобильной отрасли. В Чехии расположены заводы, занимающиеся серийным производством деталей для мировых автогигантов.

Зарплата без знания языка и опыта составляет 25-35 тыс. чешских крон на руки (1000-1400 евро или 40-55 тыс. грн). Дополнительные деньги часто можно получить за работу в выходные или в ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше.

"Например, оператор на складе DHL, который обслуживает интернет-гигант Amazon, получает 27 тысяч чешских крон на руки (1100 евро или 42,3 тыс. грн) – это базовая зарплата и разные бонусы, в том числе за качество работы", – объясняет специалист.

Работодатели обычно обеспечивают бесплатным жильем, а также нередко выдают купоны на питание.