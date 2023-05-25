RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти, который воевал против Украины

Фото: россиянин Александр Франчетти (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высокого апелляционного суда Праги, о котором пишет телеканал CT24.

Дело придется повторно рассматривать в Пражском муниципальном суде. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до пятнадцати лет за создание организованной преступной группы с целью совершения теракта.

После вынесения оправдательного приговора в октябре прошлого года суд освободил Фрачетти из-под стражи. Российские СМИ сообщали, что мужчина покинул Чехию и вернулся в Россию.

Прокурор Марек Бодлак заявил, что мужчина не обязан сообщать о своем отъезде, поскольку оправдательный приговор уже был вынесен.

В обвинительном заключении утверждается, что Фрачетти, который ранее постоянно проживал в Чехии, в феврале 2014 года выехал из Воронежа в Севастополь. Там он стал соучредителем организованной вооруженной группы Оборона Севастополя. Он создал группировку из 12 человек под названием "Северный ветер", которую он финансировал и был ее главарем.

Экстрадиция в Украине

В 2021 году по запросу Украины, задержали россиянина Александра Франчетти в Праге. Пражский городской суд одобрил экстрадицию, но мужчина подал апелляцию в Верховный суд.

Позже Верховный суд Праги отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти, подозреваемого в участии в российской оккупации Крыма.

Еще в 2021 году Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при криминальной полиции и следственной службе Чехии задержал подозреваемых в боях против Украины на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехияКримВойна в Украине