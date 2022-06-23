Україні відмовили в екстрадиції росіянина Франчетті: названо причину

Верховний суд Праги відмовив Україні в екстрадиції росіянина Олександра Франчетті, який підозрюється в участі в російській окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ceskenoviny.cz .

За словами прес-секретаря суду Адама Верніга, українській стороні відмовили в екстрадиції Франчетті через повномасштабне російське вторгнення і побоювання того, що є ризик порушення його прав.

"В даний час зважаючи на військову ситуацію в Україні, а також особисті обставини щодо Франчетті існує реальна небезпека порушення прав, гарантованих міжнародними договорами про права людини і основні свободи, яка в даний час не може бути усунена", - зазначив він.

Зазначимо, росіянин підозрюється в причетності до діяльності незаконного збройного формування під час окупації Криму. За даними слідства, в 2014 році він приїхав до Севастополя і приєднався до "самооборони", яка придушувала проукраїнський рух.

Передбачається, що він сформував розвідувальну групу "Північний вітер", яка передавала дані командуванню російського флоту. Сам він провину заперечує, за його словами, під час окупації він прибув на півострів, щоб захистити сім'ю, і нібито лише патрулював ліс.